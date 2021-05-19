В Казахстане четыре человека умерли после вакцинации от COVID-19

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Казахстане зарегистрировано четыре летальных случая вскоре после вакцинации от COVID-19, сообщила вице-министр здравоохранения республики Ажар Гиният.

"Первый случай - в Алма-Атинской области, коллега наша, которая работала в городском родильном доме...При вскрытии не выявлены признаки вирусомии или органного поражения вирусами, именно вирусом коронавируса. А имелась хроническая патология сердца, которая явилась причиной летального исхода. Связи с вакцинацией не установлено", - сказала Гиният на брифинге в среду.

"Второй случай: мужчина, который в городе Алма-Аты врачом не наблюдался, на диспансерном учете не состоял, вакцинировался вторым компонентом в поликлинике города. У пациента наблюдалось повышенное артериальное давление, имелось заболевание сердца. По данному вопросу еще судебно-медицинская экспертиза не завершена, комиссия работает, поэтому заключения окончательного еще нет", - сказала вице-министр.

Еще один, третий, летальный случай у человека, незадолго до смерти получившего вакцину от COVID-19, произошел в Актюбинской области. "У пациента было хроническое заболевание - мерцательная аритмия, которая часто приводит к ишемическому инсульту. Связи с вакцинацией не установлено", - уточнила Гиният.

"И четвертый случай на сегодняшний день был на 12-й день, как сделали второй компонент. Но здесь еще работает комиссия", - отметила вице-министр.

Вакцинация населения Казахстана от COVID-19 началась 1 февраля. Первоначально людей прививали ввезенной в Казахстан российской вакциной "Спутник V", а 23 февраля также стали использовать российский препарат, произведенный в Караганде. 26 апреля началась вакцинация населения и казахстанской вакциной QazVac, в регионы была отгружена первая партия, рассчитанная на 25 тыс. человек. Кроме того, единый дистрибьютор закупил вакцину китайской компании Sinopharm, произведенную в ОАЭ.

Вакцина от коронавируса ставится бесплатно всем желающим гражданам страны старше 18 лет,не имеющим противопоказаний. Население Казахстана превышает 18,9 млн человек, подлежат вакцинации от коронавируса более 10 млн.