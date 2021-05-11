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Талибы захватили стратегически важный город к югу от Кабула

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Радикальное движение "Талибан" (запрещено на территории РФ) во вторник установило контроль над стратегически важным населенным пунктом к югу от столицы Афганистана, сообщает агентство Associated Press.

Талибы взяли под контроль районный центр округа Ниркх в провинции Вардак. Этот округ важен, потому что проходит вдоль центрального шоссе, которое соединяет Кабул с южной провинцией Кандагар, где базируется "Талибан". В сообщении не указывается, когда именно прошли бои в Ниркхе.

Данные об этих успехах боевиков поступили на фоне того, что в понедельник "Талибан" объявило, что на три дня прекращает боевые действия в Афганистане в связи с праздником Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), отмечаемым в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

Боевые действия между талибами и афганскими правительственными силами проходят на фоне начавшегося вывода сил США и их союзников по НАТО из Афганистана. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.

Афганистан Талибан Ниркх

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