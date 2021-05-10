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Талибы объявили о перемирии на три дня в Афганистане

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещено в России - ИФ) объявило, что на три дня прекращает вести боевые действия в Афганистане в связи с праздником Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), отмечаемым в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан, сообщают западные СМИ.

По их информации, командование "Талибана" в понедельник отдало приказ прекратить наступательные операции в стране на три дня.

В ответ председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла указал на необходимость постоянного режима прекращения огня в стране.

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"Мы верим, что лучшее решение для вывода страны из кризиса - это устранить препятствия для мирных переговоров, объявить длительный режим прекращения огня и навсегда закончить сражения", - цитируют СМИ выдержки из его заявления.

Также СМИ напоминают, что в прошлом году талибы тоже объявляли о трехдневном перемирии из-за Ид-аль-Фитра.

Неделю назад талибы начали наступление близ административного центра Гильменда - города Лашкаргах. Боевикам сначала удавалось теснить военных, затем те начали контратаку, воспользовавшись, в частности, поддержкой с воздуха.

Боевые действия проходили на фоне начавшегося вывода сил США и их союзников по НАТО из Афганистана. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября этого года.

Афганистан Талибан

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