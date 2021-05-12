Глава МИД Великобритании обвинил РФ в "укрывательстве преступников"

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Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб считает, что Россия якобы недостаточно активно борется с нарушениями международных законов и даже "укрывает преступников".

"Враждебные государственные субъекты и преступные группировки хотят подорвать основы нашего общества и демократии. Давайте внесем ясность: когда в таких государствах, как Россия, есть преступники, действующие с их территории, власти обязаны преследовать их, а не укрывать", - говорится в распространенных британским МИД тезисах предстоящего выступления Рааба в Национальном центре кибербезопасности в среду.

Он выдвинет инициативу создания "свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства", и предложит заключить более широкое соглашение о том, как реагировать на "совершение вредоносных кибератак" некоторыми государствами.

Планируется, что министр расскажет про конфликты между странами, одни из которых хотят защитить и сохранить систему, основанную на открытых и ориентированных вовне обществах, а другие "продвигают авторитарную международную систему".

"Мы видим, как это столкновение между авторитарными и демократическими государствами прямо сейчас разыгрывается в киберпространстве", - заявит Рааб.

Ранее Рааб заявлял, что Великобритания считает российскую службу внешней разведки причастной к кибератаке на американскую компанию SolarWinds. Москва опровергла это обвинение, указав, что Лондон не предоставил никаких доказательств "вредоносной кибердеятельности" со стороны России.

В начале мая Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовал рекомендации для организаций по защите систем от кибератак хакеров из России.