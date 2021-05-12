Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:26Заразились
на 11.05В России 4 896 842+8 115В мире 158 951 027+624 709

Что случилось этой ночью: среда, 12 мая

Обсуждение палестино-израильского конфликта Совбезом ООН, Лондон обвинил Москву в "укрывательстве преступников", умер Норман Ллойд

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава МИД Великобритании обвинил РФ в "укрывательстве преступников". Доминик Рааб считает, что Россия якобы недостаточно активно борется с нарушениями международных законов. С такой речью он должен выступить в Национальном центре кибербезопасности.

- Совбез ООН обсудит 12 мая эскалацию палестино-израильского конфликта. Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд также призвал Палестину и Израиль к деэскалации ситуации. Боевики ХАМАС утром 12 мая продолжили ракетный обстрел территории Израиля, в результате чего погибли три израильтянки.

- Актер Норман Ллойд умер в возрасте 106 лет. Одной из самых знаменитых ролей для актера стала роль злодея в фильме Хичкока "Диверсант". За свою карьеру Ллойд снялся более чем в 60 картинах.

- Трамп обвинил Байдена в "слабости и отсутствии поддержки Израиля". Бывший президент США считает, что во время его срока противники Израиля знали, что Вашингтон твердо стоит на его стороне. Из-за слабости Байдена мир становится все более жестоким и нестабильным, заявил Трамп.

- Медведчук назвал обвинения прокуратуры политической расправой. Народный депутат Украины заявил, что продолжит "участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей". Ранее Медведчука обвинили в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.

Новости по теме

Новости

Индекс Dow Jones пережил худший день с февраля

Индекс Dow Jones пережил худший день с февраля

Представитель ХАМАС в Газе призвал арабов к восстанию против Израиля

Три гражданки Израиля погибли в результате ракетных обстрелов ХАМАС

Глава МИД Великобритании обвинил РФ в "укрывательстве преступников"

Глава МИД Великобритании обвинил РФ в "укрывательстве преступников"

Актер Норман Ллойд умер в возрасте 106 лет

Совбез ООН обсудит 12 мая эскалацию палестино-израильского конфликта

ВКС России помогли армии Сирии уничтожить 338 боевиков с конца апреля

ВКС России помогли армии Сирии уничтожить 338 боевиков с конца апреля

Медведчук назвал обвинения прокуратуры политической расправой

США продолжат расследование о кибератаке на Colonial Pipeline

Женщина погибла неподалеку от Тель-Авива из-за ракетного обстрела

Женщина погибла неподалеку от Тель-Авива из-за ракетного обстрела
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');