Что случилось этой ночью: среда, 12 мая

Обсуждение палестино-израильского конфликта Совбезом ООН, Лондон обвинил Москву в "укрывательстве преступников", умер Норман Ллойд

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава МИД Великобритании обвинил РФ в "укрывательстве преступников". Доминик Рааб считает, что Россия якобы недостаточно активно борется с нарушениями международных законов. С такой речью он должен выступить в Национальном центре кибербезопасности.

- Совбез ООН обсудит 12 мая эскалацию палестино-израильского конфликта. Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд также призвал Палестину и Израиль к деэскалации ситуации. Боевики ХАМАС утром 12 мая продолжили ракетный обстрел территории Израиля, в результате чего погибли три израильтянки.

- Актер Норман Ллойд умер в возрасте 106 лет. Одной из самых знаменитых ролей для актера стала роль злодея в фильме Хичкока "Диверсант". За свою карьеру Ллойд снялся более чем в 60 картинах.

- Трамп обвинил Байдена в "слабости и отсутствии поддержки Израиля". Бывший президент США считает, что во время его срока противники Израиля знали, что Вашингтон твердо стоит на его стороне. Из-за слабости Байдена мир становится все более жестоким и нестабильным, заявил Трамп.

- Медведчук назвал обвинения прокуратуры политической расправой. Народный депутат Украины заявил, что продолжит "участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей". Ранее Медведчука обвинили в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.