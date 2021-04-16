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Посольство РФ сочло, что Лондон подыгрывает обвинениям США в "кибератаках"

Москва сожалеет в связи с отказом Лондона обсуждать накопившиеся вопросы в сфере кибербезопасности

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Великобритания не предоставила никаких доказательств причастности Москвы к "вредоносной кибердеятельности" в отношении Вашингтона, заявили в четверг в посольстве РФ в Лондоне.

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"Опубликованный 15 апреля пресс-релиз МИД Великобритании о "разоблачении вредоносной кибердеятельности российских спецслужб" считаем не чем иным, как попыткой подыграть США, которые, столкнувшись с очевидным провалом собственных усилий по обеспечению кибербезопасности, по привычке пытаются возложить вину на Россию", - говорится в комментарии российской дипмиссии, подступившей в "Интерфакс".

"При этом Лондон вновь использует голословные обвинения с аргументацией в стиле "хайли лайкли", совершенно не озаботившись представлением сколь-нибудь серьезной, не говоря уже о внушительной фактуре на этот счет", - отмечается в комментарии.

В посольстве РФ подчеркнули: "Заодно удалось порекламировать собственный киберпотенциал: щедрое финансирование Национального центра кибербезопасности, военных киберсил и других структур требует регулярного обоснования в виде "внешней угрозы".

В российском посольстве напомнили, что российская сторона неоднократно предлагала британским коллегам наладить конструктивное обсуждение наболевших вопросов в области кибербезопасности.

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"Остается лишь сожалеть, что даже в новых доктринальных документах Лондон не оставляет возможности диалога с Москвой по актуальным, представляющим взаимный интерес темам. У нас накопилось немало вопросов к британской стороне, которая демонстративно и без устали заявляет о наличии продвинутых наступательных потенциалов в киберсфере, что - вкупе с имеющимися политическими установками на российском направлении - свидетельствует о возможной угрозе безопасности нашей страны", - отметили в дипмиссии.

В посольстве резюмировали, Лондон в последнее время стремится "громче заявлять о себе как о значимом международном игроке в условиях расставания с Евросоюзом", но в посольстве считают "крайне недальновидным предпринимать попытки самоутверждения в ущерб обоюдовыгодным двусторонним отношениям с Россией".

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Великобритания считает, что за кибератакой на SolarWinds стояла российская служба внешней разведки.

В четверг США внесли шесть российских технологических компаний в "черный список" в ответ на "предполагаемые неправомерные действия", включая взлом IT-компании SolarWinds. Клиентами SolarWinds считалось большинство федеральных агентств и американских компаний из списка Fortune 500. ЕС поддержал американские санкции против РФ. Под санкции подпали такие компании, как Военный инновационный технополис "Эра", АО "Пасит", Федеральное государственное автономное научное учреждение научно-исследовательский институт "Cпециализированные вычислительные устройства защиты и автоматика", ООО "НеоБИТ", АО "АСТ" и АО "Позитив текнолоджиз".

В декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Несколько американских официальных лиц заявили, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь прошлого года для ее программного обеспечения Orion.

Лондон

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