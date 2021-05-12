Международный уголовный суд займется поиском преступлений в конфликте Израиля и палестинцев

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Международный уголовный суд (МУС) изучит вопрос, имели ли место преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС, в ходе нынешней вспышки насилия между Израилем и палестинцами, сообщила в среду прокурор суда Фату Бенсуда.

"Я с большим беспокойством отмечаю эскалацию насилия на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, а также в секторе Газа и вокруг него, и возможные преступления (в соответствии с определением - ИФ) Римского статута МУС", - написала она в твиттере.

"Мой отдел расследований займется всеми сторонами (конфликта - ИФ) и всеми фактами и свидетельствами, которые подойдут для оценки того, идет ли речь о персональной уголовной ответственности по Римскому статуту", - отметила Бенсуда. Прокурор добавила, что ее подчиненные продолжат следить за ситуацией на месте событий.

Издание The Times of Israel в свою очередь указывает, что Бенсуда 3 марта объявила о начале расследования действий Израиля и палестинцев, совершенных ими с 2014 года на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и в секторе Газа. Власти Израиля в ответ заявили, что МУС не располагает полномочиями для расследования подобных ситуаций.

Обострение конфликта

Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.

По данным палестинского агентства WAFA, жертвами ударов израильтян по сектору Газа стали 35 человек, более 200 ранены. Палестинский Красный полумесяц в свою очередь сообщает о 700 раненых.

В свою очередь армия обороны Израиля сообщила в среду о том, что с начала недели по израильской территории из сектора Газа выпущены более тысячи ракет и снарядов.