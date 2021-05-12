Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:26Заразились
на 11.05В России 4 896 842+8 115В мире 158 951 027+624 709

Армия Израиля сообщила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Военные Израиля заявили, что ликвидировали ключевых фигур разведки ХАМАС.

"Наши истребители вместе со службой безопасности ликвидировали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хасана Каоги (глава отдела безопасности военной разведки ХАМАС) и его заместителя Ваила Иссу (глава контрразведки). Похоже, наша разведка лучше", - говорится в сообщении, опубликованном на странице армии Израиля в твиттере.

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.

"В ответ на СОТНИ (заглавными буквами в тексте - ИФ) ракет, пущенных по Израилю за последние 24 часа, армия обороны Израиля нанесла удары по ряду важных террористических целей и боевикам-террористам по всему сектору Газа, что стало нашим самым мощным ударом с 2014 года. В настоящее время мы наносим новые удары по террористическим объектам в Газе", - говорится сообщении армейской пресс-службы в твиттере.

Всего, по сообщениям местных СМИ, с понедельника ХАМАС осуществил пуск более 800 ракет по израильской территории.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Бенни Ганц выступили с совместным заявлением во вторник вечером, заявив, что насилие будет продолжаться в течение некоторого времени.

"ХАМАС и "Исламский джихад" заплатили, и будут продолжать платить за свои действия", - говорится в заявлении.

Начальник генштаба армии обороны Израиля Авив Кохави сообщил, что военные за последние полтора дня нанесли удары по более чем 500 целям в секторе Газа. По его информации, погибли десятки палестинских боевиков.

Боевики движения ХАМАС в среду утром продолжили ракетный обстрел территории Израиля, в результате чего погибли три израильтянки, 46 человек получили ранения.

Израиль ХАМАС Тель-Авив Хасан Каоги Ваил Исса

Новости по теме

Новости

Представитель ХАМАС в Газе призвал арабов к восстанию против Израиля

Три гражданки Израиля погибли в результате ракетных обстрелов ХАМАС

Глава МИД Великобритании обвинил РФ в "укрывательстве преступников"

Глава МИД Великобритании обвинил РФ в "укрывательстве преступников"

Актер Норман Ллойд умер в возрасте 106 лет

Совбез ООН обсудит 12 мая эскалацию палестино-израильского конфликта

ВКС России помогли армии Сирии уничтожить 338 боевиков с конца апреля

ВКС России помогли армии Сирии уничтожить 338 боевиков с конца апреля

Медведчук назвал обвинения прокуратуры политической расправой

США продолжат расследование о кибератаке на Colonial Pipeline

Женщина погибла неподалеку от Тель-Авива из-за ракетного обстрела

Женщина погибла неподалеку от Тель-Авива из-за ракетного обстрела

Жители города близ Тель-Авива получили ранения из-за ракетного обстрела

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');