Более тысячи снарядов выпущены с начала недели по Израилю из сектора Газа

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Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Не менее 1050 ракет и снарядов выпущены с понедельника, 10 мая, по Израилю с территории сектора Газа, информирует в среду Times of Israel со ссылкой на израильскую Армию обороны.

В то же время представитель армейской пресс-службы Хидай Зильберман отметил, что система ПВО "Железный купол" перехватывает 85-90% снарядов, направленных на населенные районы страны, еще 200 снарядов, выпущенных в сторону Израиля, упали, по его словам, на территории самого сектора Газа.

Зильберман отметил, что в ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по 500 целям в секторе Газа - уничтожены члены группировки ХАМАС, склады с оружием и объекты инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в результате ракетных обстрелов боевиками ХАМАС территории Израиля погибли три израильтянки, 46 человек получили ранения.

Обострение ситуации в Восточном Иерусалиме

В понедельник, 10 мая, ХАМАС выдвинул ультиматум израильским властям, потребовав очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городе. В противном случае ХАМАС пригрозил Израилю атаками.

Ранее в мае в Иерусалиме начались акции протеста палестинцев из-за решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе. 10 мая на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. По данным Палестинского общества Красного полумесяца, ранения получили сотни палестинцев.