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Более тысячи снарядов выпущены с начала недели по Израилю из сектора Газа

Более тысячи снарядов выпущены с начала недели по Израилю из сектора Газа
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Не менее 1050 ракет и снарядов выпущены с понедельника, 10 мая, по Израилю с территории сектора Газа, информирует в среду Times of Israel со ссылкой на израильскую Армию обороны.

В то же время представитель армейской пресс-службы Хидай Зильберман отметил, что система ПВО "Железный купол" перехватывает 85-90% снарядов, направленных на населенные районы страны, еще 200 снарядов, выпущенных в сторону Израиля, упали, по его словам, на территории самого сектора Газа.

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Зильберман отметил, что в ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по 500 целям в секторе Газа - уничтожены члены группировки ХАМАС, склады с оружием и объекты инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в результате ракетных обстрелов боевиками ХАМАС территории Израиля погибли три израильтянки, 46 человек получили ранения.

Обострение ситуации в Восточном Иерусалиме

В понедельник, 10 мая, ХАМАС выдвинул ультиматум израильским властям, потребовав очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городе. В противном случае ХАМАС пригрозил Израилю атаками.

Ранее в мае в Иерусалиме начались акции протеста палестинцев из-за решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе. 10 мая на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. По данным Палестинского общества Красного полумесяца, ранения получили сотни палестинцев.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной

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В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.По меньшей мере 215 палестинцев получили в понедельник ранения в результате столкновений в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Ранее власти решили ограничить доступ к Храмовой горе из-за того, что в этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В соцсетях также появились видеозаписи, на которых светошумовые гранаты попадают внутрь мечети Аль-Акса.Всплеск насилия отмечался в этом районе и ранее - в Рамадан, когда полиция блокировала доступ к популярному месту, где мусульмане традиционно собирались после дневного постаВпоследствии израильская полиция отменила ограничения, однако затем волнения палестинцев начались вновь на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, в ответ на ракетные обстрелы из Газы, не прекращающиеся с вечера понедельника. На фото: Израильский воздушный удар по городу Газа.Ракеты были выпущены по квартире командующего батальоном ХАМАС в многоэтажном доме, по штаб-квартире военной разведки и военным комплексам ХАМАС, местам производства боеприпасов, а также по двум тоннелям, которые использовали боевикиВечером в понедельник истек срок ультиматума ХАМАС, потребовавшего от властей Израиля очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городеЖертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения. Таковы данные палестинского агентства WAFA.Израильские военные допустили сухопутную операцию против ХАМАС. Министр обороны Бенни Ганц уже одобрил призыв 5 тысяч резервистов в случае обострения ситуации вокруг сектора Газа.
В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.
Израиль Армия обороны Израиля Сектор Газа

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