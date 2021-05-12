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Расследовавший отравление Скрипалей полицейский подал в суд на полицию

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сержант британской полиции Ник Бейли, занимавшийся расследованием нападения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочь Юлию и так же переживший госпитализацию из-за отравления, подал в суд на полицию Уилтшира, сообщает The Guardian.

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"Наш клиент пережил травму, которая оказала разрушительное воздействие на его семью и вынудила его после более чем 18 лет верной службы оставить работу, которую он любил", - приводит газета слова адвоката Бейли Патрика Магуайра.

По информации издания, адвокаты Бейли направили запрос в полицию Уилтшира еще в 2020 году, однако никакого ответа о том, что участок признал вину, они не получили.

"Мы надеемся очень скоро прийти к соглашению с полицией Уилтшира, чтобы мистер Бейли и его семья могли продолжить лечение и жить дальше", - добавил Магуайр.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в центре Солсбери 4 марта 2018 года. Их госпитализировали. Следствие установило, что отравляющее вещество класса "Новичок", изобретенное в СССР, нанесли на ручку входной двери дома Скрипаля. Также сообщалось, что следы яда были в автомобиле Скрипаля, в котором он с дочерью 4 марта ездил по городу.

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Сотрудника полиции сержанта Бейли госпитализировали с отравлением 4 марта 2018 года, когда полицейский посетил дом Скрипалей через несколько часов после появления у них признаков серьезного отравления.

Вину за отравление тогдашний британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию. В свою очередь, Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

Великобритания Скрипали Ник Бейли

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