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Полиция подтвердила отравление "Новичком" еще одного полицейского в Солсбери

К такому выводу пришли эксперты военной лаборатории, экспертизу провели в интересах следствия

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники контртеррористической полиции Великобритании подтвердили, что отравление "Новичком" в Солсбери получил не только полицейский Ник Бейли, который работал в доме Сергея Скрипаля в первые дни после покушения, но и еще один сотрудник полиции Уилтшира. Об этом говорится в пресс-релизе полиции Лондона.

Второй пострадавший полицейский также работал по "делу Скрипалей". Еще в марте 2018 года в процессе следственных действий у него проявились признаки легкого отравления. Его быстро вылечили, и он вернулся к служба. Сейчас анализы подтвердили, что у него в крови есть следы нервно-паралитического вещества, которым пытались отравить бывшего сотрудника ГРУ и его дочь.

Анализ крови второго пострадавшего полицейского провели в лаборатории оборонной науки Минобороны в интересах комплексного расследования дела. Оно продолжается, полиция намерена изучить всю собранную информацию и проверить все версии.

Пострадавшему сообщили о результатах анализа. Ему и другим сотрудникам полиции Уилтшира, которых затронули события в Солсбери и Эймсбери, продолжают оказывать поддержку. Других лиц, у которых ранее брали анализы крови, полиция просит не беспокоиться. Также в полиции заверили, что в Солсбери и Эймсбери больше нет источников угрозы для здоровья людей, а для тех, кто мог контактировать со следами "Новичка" ранее, нет никаких рисков ухудшения здоровья.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в центре Солсбери 4 марта 2018 года. Их госпитализировали. Следствие установило, что отравляющее вещество класса "Новичок", изобретенное в СССР, нанесли на ручку входной двери дома Скрипаля. Также сообщалось, что следы яда были в автомобиле Скрипаля, в котором он с дочерью 4 марта ездил по городу. На предмет наличия следов яда также проверяли рестораны, где в тот день побывали Скрипали, и кладбище, где похоронена жена разведчика.

Флакон с "Новичком" нашли жители Эймсбери Чарльз Роули и Дон Стерджесс. Стерджесс умерла от отравления, Роули продолжает болеть.

Солсбери Сергей Скрипаль МВД Ник Бейли Дон Стерджесс Чарльз Роули Великобритания Лондон

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