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Жертвами ракетных обстрелов стали уже шесть израильтян

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В результате ракетных обстрелов со стороны Сектора Газа погибли шесть граждан Израиля, в том числе израильские арабы, пишет Times of Israel. Трое погибли 11 мая, еще трое - 12 мая.

Газета сообщает, что днем в среду боевики ХАМАСа выпустили противотанковую управляемую ракету по израильскому военному джипу, который находился у границы. Погиб один израильтянин и еще трое были ранены.

С понедельника двое немолодых израильтян были госпитализированы с сердечными приступами во время обстрелов. Еще десятки человек были ранены.

Среди погибших - жители города Лод, 52-летний Халиль Авад и его 16-летняя дочь Надин, оба - представители арабской общины. В Лоде на фоне взаимных ракетных обстрелов Израиля и Сектора Газы начались межнациональные столкновения и беспорядки. Мэр Яир Ревиво ранее сообщил о потере контроля над ситуацией в городе, где живут и евреи, и арабы.

ХАМАС начал ракетные обстрелы после отказа Израиля вывести сотрудников органов правопорядка из района Шейх-Джарах в Восточном Иерусалиме и из квартала у Дамасских ворот в старом городе. В этих районах с конца мая происходят беспорядки и столкновения. Израиль отказался выполнить требования группировки.

Утром в среду Армия обороны Израиля сообщила, что с понедельника по израильской территории было выпущено не менее 1050 ракет и снарядов, система ПВО "Железный купол" смогла перехватить не все.

Израильские военные в ответ наносят удары по целям ХАМАСа и "Исламского джихада" (некоторые одноименные организации запрещены в России), и заявляют, что жертвами становятся оперативники и командиры боевых крыльев этих группировок, а также уничтожаются ракетные установки.

Минздрав Сектора Газа сообщил, что с понедельника в результате ударов со стороны Израиля погибли 48 палестинцев, еще больше 300 были ранены, пишет Times of Israel. Власти Западного берега Иордана сообщают о начавшихся столкновениях палестинцев с израильскими военными. По данным Минздрава региона, один палестинец погиб в стычке к северу от Наблуса, второй - в лагере беженцев под Хевроном.

Израиль Газа ХАМАС ЦАХАЛ Иерусалим Лод Хеврон Наблус

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