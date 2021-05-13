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МИД Ирана заявил о готовности к сближению с Саудовской Аравией

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в среду заявил, что Тегеран готов к сближению с Эр-Риядом, с которым у Тегерана исторически - непростые отношения, сообщает агентство Associated press.

В миреМИД Ирана заявил о готовности к сближению с Саудовской АравиейЧитать подробнее

"Мы определенно готовы и всегда были готовы к близким связям с Саудовской Аравией", - сказал Зариф репортерам в Дамаске.

Багдад недавно подтвердил, что в прошлом месяце выступил посредником на переговорах Ирана с Саудовской Аравией. Стороны беседовали "более одного раза", и после этого контакты продолжились.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил в интервью саудовскому телевидению, что Эр-Рияд рассчитывает на добрые отношения с Ираном. Позднее в МИД Ирана поддержали такие заявления принца.

Наблюдатели отмечают, что Иран и Саудовская Аравия давно соперничают на региональном уровне и поддерживают разные стороны конфликтов в Йемене и Сирии. В 2016 году отношения двух стран особенно ухудшились, когда Эр-Рияд разорвал дипломатические отношения с Ираном после атаки протестующих на саудовское посольство в Тегеране. Нападение было местью за казнь шиитского проповедника Нимра ан-Нимра.

Иран Джавад Зариф Саудовская Аравия

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