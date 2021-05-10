В МИД Ирана подтвердили переговоры с Саудовской Аравией

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Иран и Саудовская Аравия, разорвавшие в 2016 году дипломатические отношения, недавно провели переговоры с целью снизить напряженность между двумя странами, заявил в понедельник представитель иранского МИД Сайед Хатибзаде.

"Разговор концентрировался и на двусторонних и на региональных вопросах. Мы всегда приветствовали такие консультации в любой их форме и на любом уровне", - приводит его слова агентство Mehr.

"Это, определенно, в интересах обеих стран и региона - снизить напряженность", - отметил он, выразив надежду, что Тегеран и Эр-Рияд изменят атмосферу в отношениях и добьются существенного взаимопонимания.

В то же время Хатибзаде призвал подождать результатов переговоров.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил в интервью саудовскому телевидению, что Эр-Рияд рассчитывает на добрые отношения с Ираном. Позднее в МИД Ирана поддержали такие заявления принца.

Эр-Рияд разорвал дипломатические отношения с Ираном в начале 2016 года. Тогда у саудовского посольства в Тегеране произошли беспорядки после того, как в Саудовской Аравии был казнен влиятельный шиитский богослов шейх Нимр ан-Нимр. Шиитское направление в исламе является в Иране доминирующим.

Mehr в свою очередь напоминает, что разрыву дипотношений предшествовало также участие Саудовской Аравии в кампании против йеменских повстанцев.