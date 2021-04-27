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В Иране проверят источник утечки неопубликованного интервью Зарифа

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент Ирана Хасан Рухани распорядился выяснить, как произошла утечка информации о высказываниях главы МИД страны Джавада Зарифа. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя иранского правительства Али Рабии.

По его словам, в Тегеране считают произошедшее сговором против властей и национальных интересов Ирана.

Речь идет о записи неопубликованного интервью, которое Зариф дал иранскому журналисту Саиду Лайлазу в конце марта. Однако интервью просочилось в СМИ, а утечку приписала себе базирующаяся в Лондоне телевизионная станция Iran International. Этой организацией владеют подданные Саудовской Аравии.

В сообщениях отмечается, что высказывания Зарифа вызвали недовольство у иранских политиков-консерваторов и стали ударом по властям страны. В Тегеране заявляли, что не отрицают подлинность записи, однако считают слова министра вырванными из контекста.

Ранее в апреле ряд западных СМИ опубликовал материалы, основанные на аудиозаписи интервью Зарифа. В частности, он заявлял, что иранский военачальник Касем Сулеймани, убитый США в 2020 году, оказывал слишком большое влияние на внешнюю политику Ирана. Зариф также признал, что иногда подобное влияние с его стороны оказывалось на нулевом уровне.

Также из записи следует, что Сулеймани предпринимал попытки сорвать принятие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года по иранской ядерной программе, в том числе, якобы через взаимодействие с Россией. Кроме этого, военачальник отклонял просьбы МИД Ирана не так явно демонстрировать поддержку правительству президента Сирии Башара Асада, в том числе, не использовать иранские государственные авиалинии для переброски грузов в Сирию.

Сулеймани был убит 3 января 2020 года в результате спецоперации США. В ответ в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Айн-аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где были размещены американские войска.

Иран Хасан Рухани Джавад Зариф

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