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Amazon купит Metro-Goldwyn-Mayer за $8,45 млрд

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. сообщил, что договорился о покупке голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer за $8,45 млрд. Эта покупка обеспечит стриминговому сервису Amazon Prime доступ к обширной библиотеке фильмов киностудии.

"Amazon поможет сохранить наследие и каталог фильмов MGM и предоставит потребителям более широкий доступ к имеющимся произведениям", - заверил ритейлер.

По словам старшего вице-президента Amazon Studios и Prime Video Майка Хопкинса, в библиотеке MGM более 4 тысяч фильмов и 17 тысяч телевизионных шоу.

Сделка подлежит обычным условиям закрытия, включая получение разрешения от регулирующих органов.

Ранее в СМИ появилась информация о переговорах этих компаний.

В конце 2020 года сообщалось, что MGM Holdings Inc., материнская компания Metro-Goldwyn-Mayer, изучает возможность ее продажи. Киностудия рассматривала этот вопрос несколько раз на протяжении последних лет, но потенциальные покупатели не готовы были заплатить ту цену, которую хотела MGM.

После волны консолидаций в отрасли MGM осталась одной из немногих голливудских киностудий, которая не была поглощена более крупным конгломератом, отмечает Financial Times. На прошлой неделе стало известно об объединении медиаподразделения американской AT&T Inc. - WarnerMedia - с Discovery Inc.

Крупнейшим акционером MGM является американский хедж-фонд Anchorage Capital Group. В последние годы он оказался под давлением из-за слабых показателей и оттока клиентов, а на неликвидные вложения в MGM стала приходиться основная доля его вложений по мере сокращения размеров фонда.

MGM занимается производством и дистрибьюцией фильмов и телевизионных шоу. Киностудии принадлежат права на такие известные фильмы, как "Рокки", "Молчание ягнят", "Человек дождя", "Терминатор", "Рассказ служанки" и "Викинги". Также компания совместно с Danjaq LLC владеет правами на фильмы об агенте британской разведки Джеймсе Бонде - это крупнейший актив MGM.

Чистая прибыль компании в первом квартале составила $29 млн при выручке в $403 млн.

В прошлом году Amazon потратила $11 млрд на создание, приобретение или лицензирование аудио- и видеоконтента для подписчиков Prime против с $7,8 млрд в 2019 году, писала FT.

Гендиректор Amazon Джефф Безос сообщил в недавнем письме акционерам, что количество пользователей Prime в мире превысило 200 млн человек.

Metro-Goldwyn-Mayer MGM Amazon США

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