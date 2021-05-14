Компьютерную систему службы здравоохранения Ирландии отключили из-за хакеров

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Национальная служба здравоохранения Ирландии в пятницу временно отключила свою компьютерную систему из-за хакерской атаки, сообщает ирландский телерадиоканал RTE.

Представитель службы Пол Рейд заявил в эфире RTE, что речь идет "о серьезной атаке, связанной с вымогательством", и что компьютерная система отключена из соображений безопасности.

По его словам, атака носит комплексный характер, она затронула системы здравоохранения национального и регионального уровней.

Из-за отключения системы многие клиники различных профилей в пятницу отменили прием пациентов. Врачи принимают только пациентов с неотложными проблемами. При этом вакцинация от COVID-19 продолжается.

Рейд выразил сожаление в связи с необходимостью такого шага, отметив, что служба здравоохранения работает над устранением проблемы. Детали произошедшего, как ожидается, будут оглашены в течение дня.