Беспорядки продолжились в Северной Ирландии в ночь на субботу

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ирландии Микал Мартин призвал политических лидеров не допустить, чтобы Северная Ирландия вновь погрузилась во времена межконфессиональных столкновений и политических разногласий.

Призывы Мартина, которого цитирует The Guardian, прозвучали в 23-ю годовщину заключения соглашения Страстной пятницы, которым было положено начало политическому урегулированию конфликта между католиками и протестантами в Северной Ирландии.

Между тем, по сообщениям полиции Северной Ирландии, беспорядки, хотя и в меньшем масштабе, чем в прежние дни, продолжились в Белфасте и Колрейне и в ночь на субботу. Они возникли ранее на этой неделе из-за недовольства североирландских юнионистов негативными последствиями выхода Великобритании из ЕС.

"Би-би-си" отмечает, что это 12-я подряд ночь беспорядков в регионе. На этот раз в Северной Ирландии вновь шли столкновения протестующих с полицией, горели мусорные контейнеры, в полицию летели бутылки с зажигательной смесью. Кроме того, в полицейский автомобиль врезалась подожженная машина.

Ранее сообщалось, что в уличных беспорядках были ранены 74 полицейских.