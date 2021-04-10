Беспорядки продолжились в Северной Ирландии в ночь на субботу
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ирландии Микал Мартин призвал политических лидеров не допустить, чтобы Северная Ирландия вновь погрузилась во времена межконфессиональных столкновений и политических разногласий.
Призывы Мартина, которого цитирует The Guardian, прозвучали в 23-ю годовщину заключения соглашения Страстной пятницы, которым было положено начало политическому урегулированию конфликта между католиками и протестантами в Северной Ирландии.
Между тем, по сообщениям полиции Северной Ирландии, беспорядки, хотя и в меньшем масштабе, чем в прежние дни, продолжились в Белфасте и Колрейне и в ночь на субботу. Они возникли ранее на этой неделе из-за недовольства североирландских юнионистов негативными последствиями выхода Великобритании из ЕС.
"Би-би-си" отмечает, что это 12-я подряд ночь беспорядков в регионе. На этот раз в Северной Ирландии вновь шли столкновения протестующих с полицией, горели мусорные контейнеры, в полицию летели бутылки с зажигательной смесью. Кроме того, в полицейский автомобиль врезалась подожженная машина.
Ранее сообщалось, что в уличных беспорядках были ранены 74 полицейских.
The police are now being attacked with petrol bombs from New Lodge pic.twitter.com/9dUme9jpL1— Kevin Sharkey (@tv_KevinSharkey) April 9, 2021