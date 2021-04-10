Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:11Заразились
на 10.04В России 4 632 688+8 704В мире 134 691 380+748 045

Беспорядки продолжились в Северной Ирландии в ночь на субботу

Беспорядки продолжились в Северной Ирландии в ночь на субботу
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ирландии Микал Мартин призвал политических лидеров не допустить, чтобы Северная Ирландия вновь погрузилась во времена межконфессиональных столкновений и политических разногласий.

Призывы Мартина, которого цитирует The Guardian, прозвучали в 23-ю годовщину заключения соглашения Страстной пятницы, которым было положено начало политическому урегулированию конфликта между католиками и протестантами в Северной Ирландии.

Между тем, по сообщениям полиции Северной Ирландии, беспорядки, хотя и в меньшем масштабе, чем в прежние дни, продолжились в Белфасте и Колрейне и в ночь на субботу. Они возникли ранее на этой неделе из-за недовольства североирландских юнионистов негативными последствиями выхода Великобритании из ЕС.

"Би-би-си" отмечает, что это 12-я подряд ночь беспорядков в регионе. На этот раз в Северной Ирландии вновь шли столкновения протестующих с полицией, горели мусорные контейнеры, в полицию летели бутылки с зажигательной смесью. Кроме того, в полицейский автомобиль врезалась подожженная машина.

Ранее сообщалось, что в уличных беспорядках были ранены 74 полицейских.

Северная Ирландия

Новости

Канцлер Австрии заявил о завершении переговоров по закупке "Спутника V"

В Турции в ДТП с автобусом погибла россиянка

В Турции в ДТП с автобусом погибла россиянка

В Варшаве произошли столкновения в годовщину крушения самолета Качиньского

В Варшаве произошли столкновения в годовщину крушения самолета Качиньского

Российский МиГ-31 вылетал на перехват самолета США над Тихим океаном

Что случилось этой ночью: суббота, 10 апреля

США отказались снять с Ирана все санкции, введенные с 2017 года

Что произошло за день: пятница, 9 апреля

Умершие знаменитости

Умер рэпер DMX

Умер рэпер DMX

Зеленский после поездки в Донбасс заявил о необходимом новом перемирии

Зеленский после поездки в Донбасс заявил о необходимом новом перемирии

Путин обсудил с Эрдоганом карабахский и украинский кризисы

Путин обсудил с Эрдоганом карабахский и украинский кризисы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');