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Байден заявил, что атаковавшие Colonial Pipeline хакеры живут в РФ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон имеет весомые причины полагать, что стоящие за атакой на Colonial Pipeline хакеры проживают в России, заявил в четверг журналистам президент США Джо Байден.

"Мы не считаем, что российские власти были причастны к этой атаке", - вновь заявил он.

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"Но у нас есть серьезные причины полагать, что преступники, совершившие атаку, проживают в России", - добавил Байден.

Американский президент также заявил, что пришел к выводу о непричастности властей РФ к кибератаке на Colonial Pipeline, основываясь на докладе ФБР.

"Я уверен, что правильно понял то, что написано в докладе ФБР. Они говорят, что власти России к этому не имеют отношения", - сказал Байден.

Позже представитель Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что расследование кибератаки еще не завершено.

"Президент говорил о том, что мы знаем на данный момент", - заявила она на брифинге.

Псаки пояснила, что решения о том, нужны ли какие-то ответные действия США в киберпространстве, будут приниматься, основываясь на рекомендациях экспертов в этой сфере, в частности - из Киберкомандования США.

Так она ответила на вопрос о том, мог бы Вашингтон в качестве ответа на хакерскую атаку предпринять что-то против проекта газопровода "Северный поток 2". Псаки не стала развивать эту тему, но напомнила, что Вашингтон считает "Северный поток 2" "плохим проектом".

В Белом доме и ранее заявляли, что хакеры, совершившие кибератаку, вероятно, находятся в России, однако не связаны с властями РФ. В ФБР считают, что за атакой стоит группировка DarkSide.

По данным Associated Press, DarkSide действует с августа 2020 года. Эти хакеры заявляют, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом, а часть доходов передают на благотворительность. Группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве.

Хакерская атака 7 мая парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. Во вторник компания-оператор пострадавшего от кибератаки американского топливопровода Colonial Pipeline объявила о начале постепенного возобновления работы.

Colonial Pipeline Джо Байден США

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