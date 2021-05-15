Walmart будет впускать вакцинировавшихся покупателей без масок

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Ритейлер Walmart принял решение впускать покупателей, вакцинировавшихся от коронавируса, без масок в некоторые магазины. Об этом сообщает CNN.

Компания также разослала письма сотрудникам и поставщикам с призывом поставить прививку от COVID-19. Вакцинировавшимся работникам Walmart разрешат не носить маски с 18 мая, кроме тех, кому необходимо надевать их для соблюдения санитарных норм.

В компании добавили, что при этом будут соблюдать противоэпидемиологические требования местных и государственных органов власти.

Сети Trader Joe's и Costco также объявили, что будут пускать вакцинировавшихся покупателей без масок. Другие американские ритейлеры решили пока не менять свои санитарные требования.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США разрешил американцам, привитым от коронавируса, посещать почти все мероприятия без маски.