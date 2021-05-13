Привитым от COVID американцам разрешили посещать почти все мероприятия без маски

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Центр по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКЗ) объявил, что отныне американцы, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, теперь могут отказаться от ношения маски почти во всех случаях, сообщил Белый дом.

"Важные новости от ЦКЗ: если вы прошли полную вакцинацию, вам не нужно носить маску в помещении или на улице в большинстве случаев", - написал Белый дом в твиттере в четверг.

Президент США Джо Байден надеется ко Дню независимости 4 июля привить по меньшей мере одной дозой вакцины от коронавируса 70% взрослых жителей страны.

Соединенные Штаты находятся на первом месте в мире как по общему числу выявленных за время пандемии случаев, так и по количеству летальных исходов от коронавируса. В стране выявлено свыше 33,5 млн случаев заражения COVID-19, и свыше 597 тыс. из них имели летальный исход.