Армия Израиля за неделю насчитала 3,1 тыс. ракет, запущенных из Газы

Работа израильской системы ПВО «Железный купол» Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Около 3,1 тыс. ракет выпустили по Израилю боевики с территории сектора Газа с начала обострения конфликта между израильтянами и палестинцами, сообщает в твиттере Армия обороны Израиля.

По данным израильской армии, за последние семь дней Израиль пережил самое большое число ежесуточных ракетных обстрелов за всю историю страны.

Издание The Times of Israel со ссылкой на армию обороны Израиля сообщает, что в воскресенье за 12 часов - с 7:00 по 19:00 по местному времени - из Газы произвели 190 ракетных запусков.

По данным военных, 20 из них приземлились в пределах территории сектора Газа. Кроме того, десятки ракет перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Ранее в воскресенье израильский генерал Ори Гордин заявил, что палестинская группировка ХАМАС во время нынешнего конфликта с Израилем добилась рекордно высокой интенсивности ракетных обстрелов израильской территории. По его словам, ни в одном конфликте до сих пор территория страны не подвергалась столь серьезным обстрелам ракетами.

Израиль уже почти неделю наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски. По последним данным, в Израиле жертвами нового обострения палестино-израильского конфликта стали десять человек, в Палестине погибли 209 человек.