Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:40Заразились
на 16.05В России 4 940 245+8 554В мире 162 521 726+627 518

Израильский генерал счел рекордным масштаб обстрелов из сектора Газа

Израильский генерал счел рекордным масштаб обстрелов из сектора Газа
Стена синагоги, пробитая в результате обстрела со стороны сектора Газа
Фото: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Палестинская группировка ХАМАС в течение нынешнего конфликта с Израилем добилась рекордно высокой интенсивности ракетных обстрелов израильской территории, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на израильского армейского генерала Ори Гордина.

Он пояснил, что ни в одном конфликте до сих пор территория страны не подвергалась столь серьезным обстрелам ракетами.

С понедельника из сектора Газа по Израилю запустили около трех тысяч ракет. Темп запусков выше, чем, к примеру, в ходе конфликтов 2006 и 2019 годов.

Так, в 2019 году из сектора Газа за три дня запустили 570 ракет. В 2006 году во время конфликта Израиля с ливанской группировкой "Хезболла" по израильской территории запустили 4,5 тыс. ракет за 19 дней.

"Я согласен. Такова моя оценка", - сказал генерал, отвечая на вопрос, являются ли обстрелы последних дней самыми интенсивными, с которыми пришлось столкнуться Израилю.

Между тем, по данным агентства Associated Press, только в воскресенье в Газе в результате обстрелов со стороны израильских военных погибли не менее 42 человек.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной

10
В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.По меньшей мере 215 палестинцев получили в понедельник ранения в результате столкновений в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Ранее власти решили ограничить доступ к Храмовой горе из-за того, что в этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В соцсетях также появились видеозаписи, на которых светошумовые гранаты попадают внутрь мечети Аль-Акса.Всплеск насилия отмечался в этом районе и ранее - в Рамадан, когда полиция блокировала доступ к популярному месту, где мусульмане традиционно собирались после дневного постаВпоследствии израильская полиция отменила ограничения, однако затем волнения палестинцев начались вновь на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, в ответ на ракетные обстрелы из Газы, не прекращающиеся с вечера понедельника. На фото: Израильский воздушный удар по городу Газа.Ракеты были выпущены по квартире командующего батальоном ХАМАС в многоэтажном доме, по штаб-квартире военной разведки и военным комплексам ХАМАС, местам производства боеприпасов, а также по двум тоннелям, которые использовали боевикиВечером в понедельник истек срок ультиматума ХАМАС, потребовавшего от властей Израиля очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городеЖертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения. Таковы данные палестинского агентства WAFA.Израильские военные допустили сухопутную операцию против ХАМАС. Министр обороны Бенни Ганц уже одобрил призыв 5 тысяч резервистов в случае обострения ситуации вокруг сектора Газа.
В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.
Израиль сектор Газа ХАМАС

Новости по теме

Новости

ВВС Израиля нанесли удар по арсеналам ХАМАС

Зашедший в Черное море британский корабль взял курс на Одессу

Зашедший в Черное море британский корабль взял курс на Одессу
Пандемия коронавируса

Турция ослабит коронавирусные ограничения

Турция ослабит коронавирусные ограничения

Российские военные сообщили о корабле ВМС Великобритании в Черном море

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 мая

Израиль нанес удар по дому военного лидера движения ХАМАС

МИД КНР раскритиковал вывод войск США из Афганистана

МИД КНР раскритиковал вывод войск США из Афганистана

В Лондоне прошли демонстрации в поддержку палестинцев

В Лондоне прошли демонстрации в поддержку палестинцев

ХАМАС в ночь на воскресенье продолжил ракетный обстрел Израиля

Дипломатическое противостояние

Посол Чехии потребовал разъяснений от Москвы по работе посольства

Посол Чехии потребовал разъяснений от Москвы по работе посольства
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');