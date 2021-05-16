Израильский генерал счел рекордным масштаб обстрелов из сектора Газа

Стена синагоги, пробитая в результате обстрела со стороны сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Палестинская группировка ХАМАС в течение нынешнего конфликта с Израилем добилась рекордно высокой интенсивности ракетных обстрелов израильской территории, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на израильского армейского генерала Ори Гордина.

Он пояснил, что ни в одном конфликте до сих пор территория страны не подвергалась столь серьезным обстрелам ракетами.

С понедельника из сектора Газа по Израилю запустили около трех тысяч ракет. Темп запусков выше, чем, к примеру, в ходе конфликтов 2006 и 2019 годов.

Так, в 2019 году из сектора Газа за три дня запустили 570 ракет. В 2006 году во время конфликта Израиля с ливанской группировкой "Хезболла" по израильской территории запустили 4,5 тыс. ракет за 19 дней.

"Я согласен. Такова моя оценка", - сказал генерал, отвечая на вопрос, являются ли обстрелы последних дней самыми интенсивными, с которыми пришлось столкнуться Израилю.

Между тем, по данным агентства Associated Press, только в воскресенье в Газе в результате обстрелов со стороны израильских военных погибли не менее 42 человек.