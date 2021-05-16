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Министр обороны Израиля ожидает продолжения операции против ХАМАС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Бени Ганц в воскресенье призвал израильских военных быть бдительными, поскольку операция по нанесению ударов по сектору Газа будет продолжена, сообщает издание The Times of Israel.

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Данное заявление Ганц сделал во время посещения военных на юге страны вместе с главой ЦАХАЛа Авивом Кохави.

Он также заверил, что военный потенциал ХАМАС "подорван, а его доктрина об использовании подземных сооружений в битвах провалилась сквозь землю".

Заявление Ганца прозвучало на фоне призывов международного сообщества к сторонам конфликта на Ближнем Востоке положить конец эскалации в ситуации вокруг сектора Газа и мирно урегулировать разногласия.

Ранее на этой неделе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильские военные нанесли удары по подземным сооружениям ХАМАС.

Израиль уже около недели наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски. По данным Армии обороны Израиля, за последние семь дней обострения конфликта по израильской территории из Газы было выпущено более 3 тысяч ракет.

Израиль Сектор Газа ХАМАС

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