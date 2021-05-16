Министр обороны Израиля ожидает продолжения операции против ХАМАС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Бени Ганц в воскресенье призвал израильских военных быть бдительными, поскольку операция по нанесению ударов по сектору Газа будет продолжена, сообщает издание The Times of Israel.

Данное заявление Ганц сделал во время посещения военных на юге страны вместе с главой ЦАХАЛа Авивом Кохави.

Он также заверил, что военный потенциал ХАМАС "подорван, а его доктрина об использовании подземных сооружений в битвах провалилась сквозь землю".

Заявление Ганца прозвучало на фоне призывов международного сообщества к сторонам конфликта на Ближнем Востоке положить конец эскалации в ситуации вокруг сектора Газа и мирно урегулировать разногласия.

Ранее на этой неделе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильские военные нанесли удары по подземным сооружениям ХАМАС.

Израиль уже около недели наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски. По данным Армии обороны Израиля, за последние семь дней обострения конфликта по израильской территории из Газы было выпущено более 3 тысяч ракет.