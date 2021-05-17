КНР выступила за немедленное прекращение огня между Израилем и Палестиной

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на заседании СБ ООН, призвал мировое сообщество принять срочные меры для прекращения огня в зоне конфликта между Палестиной и Израилем. Текст выступления Ван И опубликован на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

"Прекращение эскалации израильско-палестинского конфликта, который привел к большому числу жертв, в том числе среди женщин и детей, является критически неотложным. Международное сообщество должно принять срочные меры для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации, нагнетания нестабильности в регионе, для обеспечения жизни и безопасности местного населения", - сказал Ван И.

Министр отметил, что Китай решительно осуждает акты насилия в отношении гражданских лиц и вновь настоятельно призывает обе стороны конфликта немедленно прекратить военные и враждебные действия, которые ведут к ухудшению ситуации. К ним он отнес запуск с территории сектора Газа в сторону Израиля начиненных взрывчаткой воздушных шаров, воздушные удары, наземные атаки и ракетные обстрелы.

"В частности, Израиль должен проявлять сдержанность, эффективно выполнять соответствующие резолюции ООН, прекратить разрушение палестинских домов, изгнание палестинского народа, расширение поселений, насилие, угрозы и провокации в отношении мусульман, а также сохранять и уважать исторический статус-кво религиозных святынь в Иерусалиме", - подчеркнул Ван И.

Он сообщил, что Китай вместе с другими странами работал над подготовкой заявления для прессы председателя Совета безопасности.

"Однако вызывает сожаление тот факт, что Совет до сих пор не смог высказать единодушного мнения из-за препятствий со стороны только одной страны", - сказал он.

Китайский министр призвал Соединенные Штаты "присоединиться к большинству членов международного сообщества" и поддержать Совбез ООН "в выполнении им надлежащей роли в смягчении ситуации, восстановлении доверия и политическом урегулировании".

Он также подтвердил приглашение Пекина миротворцам Палестины и Израиля в Китай для диалога и прямых переговоров.

Израиль уже около недели наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски.