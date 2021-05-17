США в третий раз заблокировали заявление СБ ООН по Ближнему востоку

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в третий раз за неделю блокировали в воскресенье принятие Совбезом ООН заявления, призывающего к немедленному прекращению огня между Израилем и ХАМАС, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой дипломатов во всемирной организации.

Проект заявления был подготовлен Норвегией, Тунисом и Китаем. В нем критике подвергаются обе стороны конфликта.

Издание пишет, что закрытые заседания СБ ООН, на которых рассматривалось заявление, прошли в понедельник и среду минувшей недели, 14 из 15 членов Совета его поддержали. Принятие заявления требует единогласного одобрения, однако, по словам нескольких дипломатов, против него выступили США, которые заявили, что им нужно больше времени для осуществления своих собственных дипломатических усилий, отмечает газета.

На состоявшемся в воскресенье открытом заседании страны-члены СБ ООН призвали стороны конфликта незамедлительно прекратить военные действия и найти политическое решение.

"США призывают все стороны обеспечить защиту мирных жителей и уважать международное гуманитарное право", - заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

"США призывают ХАМАС и другие палестинские группировки в Газе незамедлительно прекратить запуски ракет и прочие провокации. (...) Мы призываем все стороны избегать действий, которые подрывают мирное будущее", - добавила она.

Глава МИД КНР Ван И также осудил продолжающееся насилие в регионе и призвал стороны конфликта незамедлительно прекратить боевые действия.

Он сообщил, что Китай вместе с другими странами работал над подготовкой заявления для прессы председателя Совета безопасности. Также китайский министр выразил сожаление, заявление до сих пор не принято "из-за препятствий со стороны только одной страны".

Российская сторона на заседании также осудила насилие в отношении мирных жителей и призвала стороны конфликта установить режим прекращения огня.

"Приоритетная задача - прекратить огонь и остановить кровопролитие. Призываем стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права, не допускать нанесения ущерба гражданскому населению, инфраструктуре, которая используется журналистами и СМИ", - заявил на заседании замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Он отметил, что в целях снижения напряженности необходимо срочно провести заседание ближневосточного квартета на уровне министров. "В интересах деэскалации обстановки и создания атмосферы доверия полагаем важным в срочном порядке провести заседание ближневосточного "квартета" международных посредников на уровне министров", - сказал Вершинин.

Израиль уже около недели наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски.