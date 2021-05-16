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КНР обвинила США в блокировании принятия резолюции по палестино-израильскому конфликту

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонной беседе с главой МИД Пакистана Шахом Махмудом Куреши возложил на Вашингтон ответственность за то, что Совет безопасности ООН не может принять резолюцию по нынешнему конфликту между Палестиной и Израилем.

"К сожалению, СБ ООН до сих пор не смог достичь соглашения, поскольку Соединенные Штаты стоят на стороне, противоположной международному правосудию", - цитирует заявление министра агентство "Синьхуа".

В сообщении говорится, что Ван И подтвердил поддержку китайской стороной решения о двух государствах и сказал, что Китай, который в мае председательствует в Совбезе, ожидает, что все стороны выступят единым фронтом на заседании Совета, запланированном на воскресенье. По мнению китайского министра, Совет Безопасности должен подтвердить решение о создании двух государств и настоятельно призвать палестинцев и израильтян на этой основе как можно скорее возобновить переговорный процесс, пишет агентство.

Как сообщил МИД КНР на своем сайте, Ван И отметил, что в последние годы "ближневосточный мирный процесс отклонился от своего первоначального пути, а резолюции Совета Безопасности ООН не были эффективно выполнены". В частности, по словам главы МИД Китая, "продолжающееся нарушение прав палестинцев на независимость и государственность еще больше усугубило тяжелое положение палестинского народа, что привело к усилению палестино-израильской конфронтации".

Он подтвердил поддержку китайской стороной решения о двух государствах и сказал, что Китай, который в мае председательствует в Совбезе, ожидает, что все стороны выступят единым фронтом на заседании Совета, запланированном на воскресенье. По мнению китайского министра, Совет Безопасности должен подтвердить решение о создании двух государств и настоятельно призвать палестинцев и израильтян на этой основе как можно скорее возобновить переговорный процесс, пишет агентство.

КНР Ван И США

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