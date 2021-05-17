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Грузия на два часа сократила введенный из-за COVID-19 комендантский час

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Действующий в рамках борьбы с коронавирусом межведомственный координационный совет Грузии в понедельник принял решение сократить на два часа ранее введенные ограничения на передвижение граждан в вечернее и ночное время.

Как заявил на брифинге глава оперативного штаба Георгий Гибрадзе, так называемый "комендантский час" отныне будет действовать с 23:00 вместо 21:00.

Время его окончания не изменилось и осталось 5:00.

Также Гибрадзе сообщил, что по решению совета уже на этой неделе ресторанам будет позволено обслуживать посетителей в субботние и воскресные дни, но только на открытом воздухе.

Ранее кафе и рестораны в Грузии могли работать лишь в будние дни и до 21:00 вечера.

По данным Минздрава Грузии, в стране за последние 24 часа зафиксировано 504 новых случая заражения COVID-19, скончались 27 человек.

С начала пандемии в Грузии подтверждено 330 879 случаев заражения, скончались 4 469 человек.

Грузия коронавирус

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