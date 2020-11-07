В крупных городах Грузии введут комендантский час из-за COVID-19

В Тбилиси Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Тбилиси и других крупных городах Грузии решением Координационного совета по борьбе с коронавирусом с 9 ноября водится ограничение на передвижение граждан и транспорта с 22:00 до 5:00 (с 21:00 до 04:00 по Москве).

Ограничение будет распространяться на граждан, передвигающихся пешком и на транспорте. Комендантский час не коснется международного автотранспорта, а также передвижений сотрудников медицинских и фармакологических организаций, СМИ, сервиса службы доставки. Для нарушителей предусмотрен штраф, сказала в субботу на брифинге вице-премьер, министр инфраструктуры Майя Цкитишвили.

Она отметила, что в связи с увеличением числа случаев заражения COVID-19 правительством будут вводиться и другие ограничения.

За минувшие сутки в Грузии коронавирус выявлен у 2 859 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 54 852. Накануне сообщалось о 2 775 случаях заражения.

По данным Минздрава Грузии, за минувшие сутки скончались 18 человек, общее число жертв коронавирусной инфекции - 441.

В режиме карантина находятся 3 015 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 4 670 человек. Выздоровели 39 773 человека.