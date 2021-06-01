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Грузия открыла сухопутные границы и ожидает рост турпотока на 40-45%

Грузия открыла сухопутные границы и ожидает рост турпотока на 40-45%
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Грузии с 1 июня открылись закрытые с марта прошлого года для туристов из-за пандемии COVID-19 сухопутные границы с Россией, Турцией, Арменией и Азербайджаном, на долю которых традиционно приходится наибольший турпоток.

Согласно решению Межведомственного координационного совета Грузии по борьбе с пандемией, сухопутные границы страны можно будет пересечь с полным сертификатом вакцинации и отрицательным результатом ПЦР-теста или только с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным за последние 72 часа. На третий день после пересечения границы необходимо будет провести повторный тест.

При этом всем въезжающим рекомендовано иметь медицинскую страховку.

Власти Грузии ожидают, что процесс вакцинации и ослабления ограничений, введенных из-за пандемии, помогут восстановить туризм во второй половине 2021 года. В частности, как в Минэкономразвития, так и в Минфине республики прогнозируют, что восстановление туриндустрии, являющейся одним из ключевых секторов экономики Грузии, в этом году может быть на уровне 40-45% по отношению к "доковидному" 2019 году.

Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта 2020 года были закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. Ограничения не касались грузовых, а также чартерных, репатриационных, гуманитарных и технических рейсов.

С 1 февраля 2021 года в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране были сняты ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов.

В 2020 году Грузию посетили более 1,7 млн иностранных визитеров - в 5,3 раза меньше, чем в предыдущем году. Туристов из этого числа было 1,88 млн человек (снижение в 4,7 раза). Доходы от международного туризма в прошлом году составили $541,7 млн - в шесть раз меньше, чем в 2019 году.

Не лучше пока ситуация в туриндустрии и по итогам января-апреля 2021 года. За четыре месяца этого года Грузию посетили 220,5 тыс. визитеров из разных стран, что в 6,1 раза меньше, чем в январе-апреле 2020 года.

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Хроника 09 января 2020 года – 01 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Грузия Коронавирус

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