Журналистку портала TUT.BY арестовали на 15 суток

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Журналистку Любовь Касперович, задержанную во время рассмотрения "дела студентов" 14 мая, осудили на 15 суток ареста, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в понедельник.

"Судья признал журналистку TUT.BY Любовь Касперович виновной в участии в незаконной уличной акции, ее наказали арестом на 15 суток", - говорится в сообщении на сайте БАЖ.

Касперович была задержана 14 мая возле Дома правосудия в Минске, где началось рассмотрение "дела студентов". По этому делу проходят 12 человек: 10 студентов разных столичных вузов, преподаватель БГУИР Ольга Филатченкова и член основного состава КС, помощник Тихановской Алана Гебремариам. Они были задержаны 12 ноября прошлого года за участие в акциях протеста. Филатченкова была одной из участников видеообращения преподавателей БГУИР против насилия, принимала участие в забастовке.

Фигурантов обвиняют в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшим нарушение работы учреждений и транспорта. Все они признаны правозащитниками политзаключенными.

В Белорусии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились, они носят эпизодический и локальный характер.