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14 человек задержали у суда в Минске, где начался процесс по "делу студентов"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Возле Дома правосудия в Минске, где в пятницу началось рассмотрение "дела студентов", задержали 14 человек, сообщили в милиции белорусской столицы.

"Сегодня около 11 часов возле Дома правосудия сотрудниками милиции задержано 14 человек, которые не выполнили законные требования сотрудников милиции. Правоохранители неоднократно предупреждали собравшихся о незаконности проведения массовых мероприятий и попросили разойтись. Граждане доставлены в территориальное РУВД Минска для разбирательства", - говорится в сообщении.

Среди задержанных оказалась журналистка портала TUT.BY Любовь Касперович.

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По делу студентов проходят 12 человек: 10 учащихся разных вузов Минска, преподаватель Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Ольга Филатченкова и член основного состава Координационного совета оппозиции, помощник экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Алана Гебремариам. Они были задержаны 12 ноября 2020 года за участие в акциях протеста. Филатченкова участвовала в видеообращении преподавателей БГУИР против насилия, принимала участие в забастовке.

Фигурантов обвиняют в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшим нарушение работы учреждений и транспорта. Всех их правозащитники признали политзаключенными.

В Белоруссии после 9 августа 2020 года начались акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Белоруссия Минск

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