TUT.BY сообщил о задержании 13 сотрудников,

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Белорусский информационный портал TUT.BY, который 18 мая заблокировали по обвинению в нарушениях закона о СМИ и к сотрудникам которого пришли из Департамента финансовых расследований (ДФР), сообщил, что по итогам дня были задержаны не менее 13 сотрудников, а обыски в центральном офисе компании продолжаются.

"По последней информации, задержаны: генеральный директор Людмила Чекина, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель бухгалтера Мария Новик, заместитель директора Ирина Рыбалко, директор по персоналу Надежда Адамович, заместитель главного редактора Максим Гайко, журналист Елена Толкачева, инженер-программист Виталий Калиновский, бизнес-аналитик Вадим Трусов, начальник отдела маркетинга Анна Заяц, начальник отдела продаж Марина Кушнеревич, менеджер Андрей Авдеев, заместитель главного редактора Ольга Лойко", - говорится в сообщении в телеграмм-канале TUT.BY.

Сотрудники, которые утром пришли на работу в офис, не выходят на связь, отмечают в редакции

"У главного редактора портала Марины Золотовой обыск прошел дома, ее отвезли в ДФР. Ее муж сказал, что к ней не пустили адвоката, "потому что сегодня не будет следственных действий", и планируют ее перевести в изолятор временного содержания на улице Окрестина.

На 72 часа задержана заместитель главного редактора TUT.BY Ольга Лойко. Она уже находится в ИВС на Окрестина. "Ее процессуальный статус пока неизвестен", - отметили в компании.

ДФР 18 мая возбудил в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 УК Белоруссии (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

В госконтроле уточнили, что ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" в 2019 году получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). Компания, по данным ДФР, получила выручку от деятельности, не разрешенной резидентам парка. Поэтому компанию лишили статуса резидента ПВТ и права на налоговые льготы.

"В результате необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере", - подчеркивается в сообщении КГК.

Сайт TUT.BY Министерство информации заблокировало по требованию Генпрокуратуры за публикацию запрещенной информации из незарегистрированных источников.

Утром сообщалось, что сотрудники ДФР пришли с обысками в разные офисы TUT.BY, а также Hoster.by. Вечером в Hoster.by сообщили, что компания работает в штатном режиме, хотя ее гендиректор и его адвокат выехали в ДФР.

TUT.BY - белорусский информационно-сервисный портал, который принадлежит ООО "Тут Бай Медиа". Одноименное сетевое издание работало с 2000 года без статуса СМИ, но было зарегистрировано как СМИ в январе 2019 года. 3 декабря 2020 года суд лишил издание статуса СМИ.