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Сын Руди Джулиани решил выдвинуться на выборы губернатора Нью-Йорка

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Эндрю Джулиани, сын бывшего мэра Нью-Йорка и бывшего адвоката Дональда Трампа - Руди Джулиани - объявил, что выдвинется на пост губернатора штата Нью-Йорк в 2022 году и запустил предвыборный сайт.

Джулиани-младшему 35 лет, он ни разу не занимал выборные должности и у него ограниченный опыт занятий политикой, отмечает NBC News и добавляет, что на предвыборном сайте пока в основном его биография. Последние четыре года он был помощником в администрации президента Дональда Трампа, а также помогал Трампу в его избирательной кампании в 2016 году.

Эндрю Джулиани рассчитывает на выборах обыграть действующего губернатора Эндрю Куомо. Будущее противостояние он в интервью New York Pos. сравнил с поединком в "Мэдисон-сквер Гарден" Мохаммеда Али и Джо Фрейзера, а также назвал себя прирожденным политиком и сказал, что политика у него в крови.

Руди Джулиани был личным адвокатом Трампа с 2018 года и представлял его в судах, когда Трамп пытался оспорить результаты выборов 2020 года. После попытки штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года против Джулиани были поданы два иска от демократов в Палате представителей Конгресса. В одном иске его вместе с Трампом обвинили в нарушении "Акта Ку-Клукс-Клана" 1871 года, запрещающего мешать Конгрессу исполнять свои обязанности, в другом его обвинили в призывах к бунту.

Нью-Йорк Эндрю Куомо Эндрю Джулиани Руди Джулиани Дональд Трамп США

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