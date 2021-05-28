Поиск
AНачало в 20:15Швеция Швеция2 : 4Чехия ЧехияОконченподробнееBНачало в 20:15Финляндия Финляндия3 : 0Италия ИталияОконченподробнееAНачало в 16:15Швейцария Швейцария8 : 1Словакия СловакияОконченподробнееBНачало в 16:15США США4 : 2Латвия ЛатвияОконченподробнее

В США расследуют возможное вмешательство Украины в выборы 2020 года

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Американские прокуроры расследуют, вмешивались ли бывшие и нынешние украинские чиновники в выборы 2020 года в США, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Федеральные прокуроры в Бруклине расследуют, помогали ли украинские чиновники организовать широкомасштабный план вмешательства в президентскую кампанию 2020 года, рассказали собеседники издания. Отмечается, что данное расследование началось в последние месяцы администрации Дональда Трампа. Расследование ведется отдельно от того, которое в настоящее время изучает деятельность Руди Джулиани, адвоката экс-президента Трампа, и его связи с Украиной.

По данным источников газеты, украинские чиновники подозреваются в распространении "необоснованных заявлений о коррупции" в отношении президента Джо Байдена по нескольким каналам, в том числе через Джулиани. В частности, уточнили собеседники, следователи изучают поездку Джулиани в Европу в 2019 году, в ходе которой он встретился с украинскими официальными лицами, включая депутата парламента Андрея Деркача.

Издание подчеркивает, что неясно, предъявят ли бруклинские прокуроры в конечном итоге обвинение кому-либо из украинцев.

США Дональд Трамп Руди Джулиани

Новости по теме

Новости
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

ИКАО призвала страны к сотрудничеству в расследовании ситуации с Ryanair

ИКАО призвала страны к сотрудничеству в расследовании ситуации с Ryanair
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Самолет KLM рейса Амстердам-Москва миновал территорию Белоруссии

Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии

Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии

В Госдуме сочли денонсацию ДОН верным шагом

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

ИКАО начнет расследование инцидента с рейсом Ryanair в Белоруссии

МИД РФ подтвердил, что США решили не возвращаться в Договор по открытому небу

МИД РФ подтвердил, что США решили не возвращаться в Договор по открытому небу

AP сообщило о решении США не возвращаться в Договор по открытому небу

Что произошло за день: четверг, 27 мая

Глава МИД Армении подал в отставку

РФ готова расширить транспортное сообщение с Белоруссией при первой возможности

РФ готова расширить транспортное сообщение с Белоруссией при первой возможности
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');