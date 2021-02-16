Трампа обвинили в нарушении "Акта Ку-клукс-клана"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Бывшего президента США Дональда Трампа из-за январских беспорядков в Капитолии обвиняют в нарушении "Акта Ку-клукс-клана" 1871 года, запрещающего мешать Конгрессу исполнять свои обязанности, сообщает телеканал ABC со ссылкой на иск, поданный в окружной суд Вашингтона.

"Обвиняемые намеревались воспрепятствовать и, в конечном итоге, задержали членов Конгресса, исполнявших свой долг, предписанный Конституцией США - утвердить результаты Коллегии выборщиков, чтобы избрать следующего президента и вице-президента США", - говорится в иске.

Иск подал во вторник демократ от штата Миссисипи Бенни Гордон Томпсон, возглавляющий Комитет по внутренней безопасности Палаты представителей.

JUST IN: NAACP, Rep. Bennie Thompson sue Trump, Giuliani over Capitol riot https://t.co/2bKPa03vZm pic.twitter.com/zA0sscDx1A — The Hill (@thehill) February 16, 2021

Кроме Трампа, в числе обвиняемых оказался его адвокат Руди Джулиани и ультраправая организация "Гордые парни". Согласно иску, они "играли руководящую роль" во время беспорядков в Капитолии 6 января, а также "предоставили помощь военного типа, достаточную, чтобы побороть любое сопротивление со стороны полиции Капитолия".

"6 января был одним из самых постыдных дней в истории нашей страны, и он был спровоцирован самим президентом. Его ликующая поддержка воинствующих белых расистов привела к штурму Капитолия, что поставило мою жизнь и жизни моих коллег под угрозу", - заявил Томпсон.

6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В ходе беспорядков погибли пять человек. За несколько часов до этого Трамп обратился к демонстрантам. Он заявил, что не признает поражения на выборах и призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование. Позже демократы в конгрессе интерпретировали эти высказывания как подстрекательство к штурму Капитолия.

"Акт Ку-клукс-клана" был принят в 1871 году в ответ на угрозы со стороны одноименной расистской организации, мешавшей работе конгрессменов на юге страны.