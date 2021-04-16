Байден напомнил, что всегда был против "Северного потока 2"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что связанные с темой строительства газопровода "Северный поток 2" вопросы представляют. Выступая в Вашингтоне по поводу отношений с Россией, он ответил на вопрос о газопроводе, строительство которого продолжается.

"Северный поток 2" - это сложный вопрос, который затрагивает наших союзников в Европе", - сказал Байден.

Он отметил, что уже в течение долгого времени выступает против него: "Я с самого начала был против, еще до того, как стал вице-президентом (при Бараке Обаме - ИФ)".

При этом Байден указал, что вопрос о реакции на "Северный поток 2", "по-прежнему обсуждается". Он не стал отвечать на вопрос одного из журналистов, будут ли вводиться дальнейшие санкции.

США выступают против строительства этого газопровода, полагая, что он усилит зависимость Европы от российского газа, а также может лишить Украину дохода от транзита российского газа в Европу. В Вашингтоне советуют Европе диверсифицировать поставки, например, за счет газа из США. Германия продолжает поддерживать проект, отдельные страны ЕС - против. Администрация Дональда Трампа в 2019 году ввела первые санкции против "Северного потока-2".

Ранее в апреле издание Politico сообщило, что Минюст США еще в марте дал "зеленый свет" на еще два санкционных пакета, направленных против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за планирование, сооружение и функционирование газопровода, и ее руководителя Матиаса Варнига.

Однако позже, по информации источников этого издания, разрешение на такие санкции было отозвано, так как в администрации продолжаются споры, допустимы ли такие санкции с точки зрения закона.

1 апреля проектная компания Nord Stream 2 AG впервые после возобновления стройки обнародовала точные данные о ходе трубоукладки. По данным на 31 марта, было уложено 2339 км (из 2460 км), или 95% газопровода "Северный поток 2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.