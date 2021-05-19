Президент и премьер Франции выпили кофе на террасе по случаю снятия ограничений

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр страны Жан Кастекс в среду отправились на террасу кафе, расположенного недалеко от Елисейского дворца, по случаю снятия ряда ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

"Мы здесь! Террасы, музеи, кинотеатры, театры... Давайте вернем то, что составляет наш образ жизни", - написал Макрон в твиттере, прикрепив видеозапись, на которой он в компании Кастекса сидит на террасе.

На записи видно, что президент и премьер заказали по чашке кофе, они улыбаются и разговаривают с официантом, который обслуживает их в маске.

Nous y sommes !

Terrasses, musées, cinémas, théâtres… Retrouvons ce qui fait notre art de vivre. Dans le respect des gestes barrières. pic.twitter.com/UXfOKur9D0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 19, 2021

При этом Макрон в эфире телеканала БФМ-ТВ в среду напомнил, что нужно "продолжать действовать осторожно", соблюдая меры предосторожности.

Со среды начал действовать второй этап смягчения ограничений, он предполагает смещение комендантского часа с 19:00 на 21:00 по местному времени. Рестораны и кафе могут открыть свои террасы для посетителей, однако за столами нельзя будет собираться группами более шести человек. На данном этапе разрешено открыться магазинам, а также музеям, достопримечательностям, кинотеатрам и театрам, но с ограничениями по численности посетителей.

Власти Франции приняли решение отменять ограничительные меры в несколько этапов. Так, с 9 июня комендантский час будет начинаться еще позже - с 23:00. Рестораны и кафе начнут принимать посетителей не только на террасах, но и в помещениях. Заработают спортзалы. Ожидается, что во Францию начнут пускать иностранных туристов.

Следующий этап наступит 30 июня. Во Франции будет отменен комендантский час, который действует во Франции с осени 2020 года. При предоставлении специального "санитарного пропуска" можно будет участвовать в любых мероприятиях численностью участников более 1 тыс. человек.