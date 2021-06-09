Поиск

Франция отменила обязательный тест на COVID-19 для приезжающих из ЕС

Для въезда из РФ тестирование остается обязательным во всех случаях

Франция отменила обязательный тест на COVID-19 для приезжающих из ЕС
Фото: Sam Tarling/Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Граждане стран ЕС, прошедшие вакцинацию от коронавируса COVID-19, со среды смогут въехать на территорию Франции без предъявления отрицательного ПЦР-теста.

"Начиная с 9 июня поездки путешественников между Францией и другими странами будут возобновлены с учетом эпидемиологической ситуации в третьей стране и того, прошли ли приезжающие вакцинацию", - говорится в сообщении французского правительства.

В миреФранция намерена открыть бары и рестораны к июлюЧитать подробнее

В соответствии с этими факторами страны мира поделены на три категории. В "зеленую" группу попали страны ЕС, Австралия, Южная Корея, Япония, Ливан, Сингапур, Новая Зеландия и Израиль. В случае приезда из одной из этих стран ПЦР-тест не понадобится.

Во вторую - "оранжевую" - зону включены страны, "где вирус все еще распространяется, но ситуация находится под контролем, и где нет вызывающих обеспокоенность штаммов". В частности, в этой группе - США, Великобритания и Россия. Во Францию смогут приехать прошедшую вакцинацию граждане этих стран, но им, несмотря на прививку, придется предоставить тест на коронавирус. Речь идет о препаратах, одобренных европейским регулятором EMA.

В остальных случаях въезд во Францию из стран "оранжевой зоны" разрешен лишь в случаях, когда цель визита признается крайне важной. Людям будет необходимо сдать тест на коронавирус. Кроме того, среди мер, принятых французскими властями, значится семидневный карантин. В "красную" зону попали Индия, а также ряд стран Южной Америки. Приехать из этих стран можно только в случае жизненно важной ситуации, всех остальных, даже вакцинированных, пока пускать не будут.

В миреМИД Франции подтвердил планы ЕС ввести COVID-паспорта с 1 июляЧитать подробнее

Ранее госсекретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что Евросоюз по-прежнему намерен с 1 июля ввести сертификаты о вакцинации от коронавируса и тестах на наличие COVID-19. Говоря о том, какие вакцины будут отмечаться в этом документе, Бон пояснил, что речь пойдет "обо всех одобренных ЕМА вакцинах, которых на данный момент четыре". Это препараты компаний Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. В остальных случаях, по его словам, для путешествий по ЕС людям нужно будет сдавать тест на коронавируc.

Кроме того, с 9 июня барам и ресторанам во Франции разрешат принимать посетителей до 50% от общей заполняемости залов. Со среды также возобновляется работа спортивных объектов, расположенных в зданиях - это бассейны, спортивные залы. Разрешено проводить любительские спортивные соревнования на открытом воздухе с ограничением до 500 участников. Можно также организовывать фестивали на открытом воздухе, кинотеатры и театры могут принимать до 5 тыс. человек, но не более 65% от заполняемости зала.

Со среды во Франции начинают также применять так называемый "санитарный пропуск", он может быть представлен либо в бумажном виде, либо в приложении TousAntiCovid. Предоставить этот документ нужно будет в тех случаях, когда речь идет о мероприятиях с более чем 1 тыс. участников. Помимо этого, комендантский час будет начинаться еще позже - в 23:00.

Следующий этап смягчения ограничений наступит 30 июня, когда будет отменен комендантский час, который действует во Франции с осени 2020 года.

Хроника 09 января 2020 года – 09 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Франция COVID-19 коронавирус ЕС

Новости по теме

Новости

Израиль нанёс авиаудары по Сирии

МГУ вошел в число 80 лучших вузов мира по версии QS-2022

МГУ вошел в число 80 лучших вузов мира по версии QS-2022

В Харькове во дворе дома произошел взрыв

Макрон попросил не преувеличивать значение инцидента с пощечиной

США призвали Иран сотрудничать с МАГАТЭ

Старейший дилер почтовых марок купил самую дорогую марку в мире за $8,3 млн

В Болгарии и Таиланде начнут принимать карты "Мир"

Во Франции задержали двух человек после инцидента с пощечиной Макрону

Во Франции задержали двух человек после инцидента с пощечиной Макрону

ФБР поймало сотни преступников с помощью специального приложения

Пакистан отказался предоставлять США свои военные базы

Пакистан отказался предоставлять США свои военные базы
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');