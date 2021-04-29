США озабочены заменой руководства "Нафтогаза Украины"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - США глубоко озабочены решением кабинета министров Украины распустить наблюдательный совет и заменить руководство "Нафтогаза Украины", заявил на брифинге в четверг представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Мы глубоко озабочены недавними манипуляциями кабинета министров Украины существующими правилами, чтобы распустить наблюдательный совет и заменить руководство главной украинской энергетической компании", - сказал Нед Прайс.

Он отметил, что эти действия, по мнению госдепа, демонстрируют пренебрежение честными и прозрачными корпоративными практиками и усложняют процесс реформирования энергетического сектора и улучшения инвестиционного климата страны.

"К сожалению, это всего лишь еще один пример того, как игнорируются современные методы работы, а экономический прогресс Украины, дающийся с трудом, подвергается риску. Мы продолжим поддерживать Украину и укреплять ее институты..., но власти Украины должны тоже вносить свой вклад", - отметил представитель госдепартамента.

Кабинет министров Украины в рамках общего собрания акционеров "Нафтогаза Украины" 28 апреля 2021 года признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета и правления компании. Кабинет сначала прекратил полномочия всех членов набсовета - как независимых, так и представителей от государства - с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года.

Уволив набсовет на двое суток, Кабинет досрочно прекратил полномочия главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, освободив его от должности с 28 апреля, а также избрал и назначил главой компании Юрия Витренко с 29 апреля сроком на один год.

В Кабмине заявили, что на увольнение Коболева повлияли неудовлетворительные финансовые показатели "Нафтогаза" за 2020 год: 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.