Претендент на пост канцлера ФРГ Лашет выступил за сотрудничество с РФ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Кандидат в канцлеры от партийного союза канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС Армин Лашет заявил в четверг, что Россия может быть партнером ФРГ, однако при этом Берлину следует добиваться от Москвы соблюдения международных норм поведения.

По данным телерадиослужбы Deutsche Welle, возможный преемник Меркель на посту канцлера Германии в ходе выступления заявил, что с Москвой можно сотрудничать "в вопросах обеспечения безопасности Европы, но если она нарушает международные правила, России надо указать на границы дозволенного".

Отвечая на вопрос корреспондента Deutsche Welle о политике ФРГ в отношении России, Лашет сказал, что не стал бы ничего менять в нынешней политике Меркель и Евросоюза.

Говоря о внешнеполитической ситуации в целом, Лашет охарактеризовал ее как "смену эпох", к которой приводит в том числе и "пренебрежение международным правом". В качестве примера он привел "аннексию Крыма Россией".

Комментируя ситуацию на Украине, Лашет призвал Москву соблюдать Минские соглашения, которые помогли наметить "очень хороший путь выхода из военной напряженности" на востоке Украины и "позволили избежать там большого конфликта, большой войны".

Deutsche Welle отмечает, что еще одним фактором возникновения "смены эпох" Лашет считает возросшую роль Китая на мировой арене. По его словам, он видит Пекин не только "как партнера, экономического конкурента, но и как соперника в том, что касается представлений о демократии, ценностях и правах человека".

К "смене эпох", по словам кандидата в канцлеры, среди прочего, привели новые технологии, которые меняют мировую политику. Кроме этого, политик упомянул о "популистских течениях не только в авторитарных, автократических странах, но и в западных демократиях, что ставит под вопрос основополагающие принципы, которые всегда отстаивали" в Германии.

Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября 2021 года.