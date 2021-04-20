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Армин Лашет стал кандидатом в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Партийный союз канцлера ФРГ Ангелы Меркель ХДС/ХСС определился с кандидатом в канцлеры, им станет региональный политик Армин Лашет. Решение президиума во вторник подтвердил еще один претендент на выдвижение, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

Спор о кандидатуре канцлера идет в партийном союзе уже давно. Заседание президиума длилось накануне 6,5 часов, 31 человек проголосовал за Лашета, 9 – за Зёдера.

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет в январе был избран председателем партии ХДС.

Правление ХДС накануне выступило с поддержкой кандидатуры Лашета на пост федерального канцлера от блока христианских партий.

Лашет и Зёдер выступают за развитие экономического сотрудничества с Россией.

Выборы в бундестаг (нижняя палата парламента Германии) запланированы на 26 сентября 2021 года.

Германия Армин Лашет Маркус Зёдер Ангела Меркель

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