Испания договорилась с Марокко о скорой депортации нелегалов из Сеуты

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - МВД Испании достигло соглашения с властями Марокко о скорой депортации нелегалов, проникших из этой страны на территорию испанского автономного города Сеуты, расположенного на севере Африки. Об этом сообщает испанская газета "El País".

По данным издания, эта договоренность позволит выдворять нелегалов, проникших в Сеуту с территории Марокко быстрее и более крупными группами.

"El País" отмечает, что марокканские пограничники в свою очередь открывают проход на КПП с Сеутой каждые два часа и официально позволяют проходить лишь по 40-50 человек.

Между тем, с момента начала кризиса несколькими днями ранее удалось отправить обратно более 5,6 тысяч человек из 8-9 тысяч, которые смогли за последние дни проникнуть в Сеуту в надежде на получение убежища в странах ЕС.

Сеута переживает самый массовый кризис, связанный с единовременным проникновением нелегалов на территорию анклава. Сложившаяся ситуация сильно осложнила отношения между Испанией и Марокко - так, марокканский посол Карима Бенияш в среду покинула Мадрид, вылетев в Рабат для консультаций.