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Испания договорилась с Марокко о скорой депортации нелегалов из Сеуты

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - МВД Испании достигло соглашения с властями Марокко о скорой депортации нелегалов, проникших из этой страны на территорию испанского автономного города Сеуты, расположенного на севере Африки. Об этом сообщает испанская газета "El País".

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По данным издания, эта договоренность позволит выдворять нелегалов, проникших в Сеуту с территории Марокко быстрее и более крупными группами.

"El País" отмечает, что марокканские пограничники в свою очередь открывают проход на КПП с Сеутой каждые два часа и официально позволяют проходить лишь по 40-50 человек.

Между тем, с момента начала кризиса несколькими днями ранее удалось отправить обратно более 5,6 тысяч человек из 8-9 тысяч, которые смогли за последние дни проникнуть в Сеуту в надежде на получение убежища в странах ЕС.

Сеута переживает самый массовый кризис, связанный с единовременным проникновением нелегалов на территорию анклава. Сложившаяся ситуация сильно осложнила отношения между Испанией и Марокко - так, марокканский посол Карима Бенияш в среду покинула Мадрид, вылетев в Рабат для консультаций.

Испания Марокко Сеута

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