Марокканская полиция блокировала подходы к границе с испанской Сеутой

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Полиция Марокко в среду блокировала подступы к испанскому автономному городу Сеуте, который граничит с этой североафриканской страной, информирует испанское телерадиовещание РТВЕ.

По данным телеканала, основные силы размещены на восточной части границы, где со вторника продолжают концентрироваться сотни нелегалов в надежде перебраться на территорию Испании и далее обосноваться в странах ЕС.

Телеканал отмечает, что Сеута переживает самый массовый кризис, связанный с единовременным проникновением нелегалов на территорию анклава - за понедельник и вторник туда сумели прорваться до 8 тыс. человек, 5,6 тыс. из которых уже удалось депортировать.

Эта ситуация сильно осложнила отношения между Испанией и Марокко - так, марокканский посол Карима Бенияш в среду покинула Мадрид, вылетев в Рабат для консультаций.