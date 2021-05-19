Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:11Заразились
на 19.05В России 4 965 676+7 920В мире 164 231 810+622 216

Марокканская полиция блокировала подходы к границе с испанской Сеутой

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Полиция Марокко в среду блокировала подступы к испанскому автономному городу Сеуте, который граничит с этой североафриканской страной, информирует испанское телерадиовещание РТВЕ.

По данным телеканала, основные силы размещены на восточной части границы, где со вторника продолжают концентрироваться сотни нелегалов в надежде перебраться на территорию Испании и далее обосноваться в странах ЕС.

Телеканал отмечает, что Сеута переживает самый массовый кризис, связанный с единовременным проникновением нелегалов на территорию анклава - за понедельник и вторник туда сумели прорваться до 8 тыс. человек, 5,6 тыс. из которых уже удалось депортировать.

Эта ситуация сильно осложнила отношения между Испанией и Марокко - так, марокканский посол Карима Бенияш в среду покинула Мадрид, вылетев в Рабат для консультаций.

Рекордный наплыв мигрантов в испанском анклаве Сеута

10
Марокко Испания Сеута

Новости по теме

Новости

Курс биткойна опускался ниже $31 000

Курс биткойна опускался ниже $31 000

Почти пять тысяч нелегалов возвращены из испанской Сеуты в Марокко

ЕС смягчит правила въезда из третьих стран для привившихся от COVID

ЕС смягчит правила въезда из третьих стран для привившихся от COVID

В Белоруссии два пилота погибли при крушении военного самолета

РФ начала строить в Китае IV очередь Тяньваньской АЭС и II очередь АЭС "Сюйдапу"

РФ начала строить в Китае IV очередь Тяньваньской АЭС и II очередь АЭС "Сюйдапу"

Что случилось этой ночью: среда, 19 мая

В Нью-Йорке начали уголовное расследование в отношении компании Трампа

В Нью-Йорке начали уголовное расследование в отношении компании Трампа

Пелоси призвала объявить "политический бойкот" пекинской Олимпиаде

Пелоси призвала объявить "политический бойкот" пекинской Олимпиаде

ХАМАС опроверг сообщения о готовности к прекращению ударов по Израилю

Google анонсировала ОС Android 12 на ежегодной конференции

Google анонсировала ОС Android 12 на ежегодной конференции
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');