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Почти пять тысяч нелегалов возвращены из испанской Сеуты в Марокко

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Премьер Испании Педро Санчес объявил о возвращении из Сеуты в Марокко 4,8 тыс. нелегальных иммигрантов, прибывших на испанскую территорию с начала этой недели, пишет газета El Pais.

Часть нелегалов вернулась на марокканскую территорию добровольно, а часть - принудительно. Процесс предстоит продолжить, так как общее число нелегалов, прибывших за последние дни в Сеуту, достигает около восьми тысяч.

В среду десятки мигрантов продолжают попытки добраться вплавь до Сеуты. Часть из них - несовершеннолетние.

Санчес ранее на этой неделе заверил, что будет принимать меры по преодолению кризиса. "Сейчас мой приоритет - это нормализация ситуации в Сеуте. Граждане там должны знать, что правительство Испании их поддерживает, причем - максимально решительно, чтобы обеспечить их безопасность в любых ситуациях", - написал он в своем твиттере во вторник.

Со своей стороны глава Сеуты Хуан Хесус Вивас во вторник призвал власти быстро возвращать нелегалов в Марокко.

"С Марокко у нас действуют договоренности, согласно которым мы имеем право немедленно принудительно возвращать нелегалов", - сказал Вивас.

Сеута - испанская территория на севере Африки. Она расположена напротив Гибралтара и граничит с Марокко. Нелегалы стремятся попасть в Сеуту, надеясь получить убежище в Испании.

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Испания Марокко

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