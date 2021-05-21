МИД предупредил о подготовке в Сирии теракта с химоружием

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Москве из надежного источника узнали, что в Сирии боевики террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (запрещена в России) готовят провокацию с использованием химических отравляющих веществ в ожидании президентских выборов. Об этом предупредила представитель МИД Мария Захарова.

По ее сведениям, очередная подготовка готовится "по отработанному сценарию при участии псевдогуманитарщиков из "Белых касок", и террористы планирует применить против мирного населения химикаты, которые они сейчас накапливают в Идлибской зоне деэскалации.

"В преддверии важного этапа в жизни сирийского государства - проведения 26 мая выборов президента САР - угроза применения таких грязных методов возрастает. В этой связи выражаем надежду на то, что обнародование вышеупомянутой информации, возможно, будет способствовать срыву преступных этих планов и предотвратит гибель ни в чем не повинных людей", - заявила Захарова.