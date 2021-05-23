Военные РФ рассказали о провокации с отравляющими веществами в САР

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В преддверии выборов президента Сирии боевики террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" (запрещенная в РФ террористическая организация) готовят провокации в западной части провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ, сообщил заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов.

"23 мая террористы в сопровождении представителей псевдо-гуманитарной организации "Белые каски" на двух грузовых автомобилях доставили в район населенного пункта Джиср-Эш-Шугур шесть емкостей с отравляющими веществами, предположительно, с хлором", - сказал Карпов на брифинге.

Он добавил, что "по имеющейся информации, боевики планируют накануне выборов президента Сирии осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения".

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что боевики террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (запрещена в России) готовят провокацию с использованием химических отравляющих веществ в ожидании президентских выборов в Сирии.