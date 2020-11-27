Захарова констатировала уничтожение авторитета ОЗХО западными партнерами

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Западные страны уничтожили авторитет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), встает вопрос о ее будущем, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, западные страны продолжают целенаправленно вовлекать ОЗХО "в свою геополитическую игру".

"Ее репутация, дорогие западные партнеры, уже подорвана давно вами же. Подорвана она непрекращающимися скандалами вокруг сфальсифицированных докладов по химическим провокациям в Сирии. Это не просто уничтожило ее авторитет, это в принципе поставило вопрос о ее будущем", - сказала дипломат на брифинге.

По ее словам, западные страны, входящие в ОЗХО, устроили произвол "через продавливание противоречащих Конвенции решений ее руководящих органов". Кроме того, как отметила Захарова, проблемой является "подчинение секретариата Организации ее собственным интересам".

Она напомнила, что США остаются единственной страной-участницей конвенции о запрещении химического оружия, которая не завершила уничтожение своих запасов.

"Имея весьма внушительный финансовый и материально-технологический потенциал, американская сторона, тем не менее, не спешит избавляться от запасов этого вида оружия массового уничтожения", - отметила представитель МИД.

По ее данным, с 1980-х годов, "ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по химическим веществам нервно-паралитического действия": "Как это ни покажется удивительным, они квалифицируются по политическим соображениям на Западе под русским названием "Новичок"".

"Американскими властями зарегистрировано более 140 патентов, связанных с применением такого рода соединений в военных целях, - продолжила Захарова. - Как показала история вокруг российского блогера Навального, многие союзники США, в частности, в Европе, - это и Германия, и Франция, и Швеция, - в полной мере обладают знаниями и технологиями по синтезу и производству так называемых "новичков"".

"В этом контексте обвинение России в наличии, как они говорят, "государственной программы" по химоружию, и тем самом "подрыве норм" Конвенции по запрещению химического оружия выглядит как нечистоплотные попытки найти какие-то формальные основания для абсолютно циничного и уже ставшего привычным для США и их союзников противодействия России в форме санкционного давления", - подчеркнула она.

Ранее Запад обвинял режим сирийского президента Башара Асада в применении химического оружия против боевиков и мирного населения. Москва это не раз отрицала. Весной 2020 года эксперты ОЗХО пришли к выводу, что за применением в 2017 году хлора и зарина в Сирии стоят сирийские правительственные войска.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. 22 августа его вывезли на лечение к Германию, и германские военные эксперты, а затем ОЗХО пришли к выводу, что его отравили боевым нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". В России считают, что у политика было нарушение углеводного обмена и оснований для уголовного расследования этого инцидента нет. Евросоюз из-за отравления Навального ввел санкции против шести россиян и одного российского НИИ. Москва ввела ответные санкции.