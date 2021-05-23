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Сообщение о минировании севшего в Минске борта не подтвердилось

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сообщение о минировании самолета рейса Афины-Вильнюс, экстренно севшего в Минске в воскресенье, не подтвердилось, сообщили "Интерфаксу-Запад" в пресс-службе Национального аэропорта "Минск".

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Отмечается, что специальные мероприятия, включая повторный досмотр пассажиров, продолжаются. Информации о том, когда самолет снова отправится по маршруту, пока нет.

Как сообщалось, самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс днем 23 мая, был посажен в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании.

Позже Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании следовавшего этим рейсом экс-главреда телеграм-канала NEXTA и редактора телеграм-канала "Беларусь головного мозга" (оба признаны экстремистскими в Белоруссии - ИФ) Романа Протасевича.

Белоруссия Минск Роман Протасевич

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