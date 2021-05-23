Президент Литвы потребовал освободить задержанного экс-главреда NEXTA

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Литовский президент Гитанас Науседа потребовал освободить задержанного в воскресенье в аэропорту Минска бывшего главного редактора интернет-ресурса NEXTA Романа Протасевича.

"Я требую, чтобы белорусский режим незамедлительно освободил задержанного и позволил ему, а также всем остальным пассажирам самолета продолжить полет в Вильнюс. Я обращаюсь к союзникам по НАТО и Евросоюзу (ЕС) с призывом незамедлительно отреагировать на угрозу, которую представляет белорусский режим для международной гражданской авиации", - написал он в фейсбуке.

"Международное сообщество должно срочно принять меры, чтобы подобные инциденты не могли повториться, - заявил Науседа. - Я буду говорить об этом на начинающемся уже завтра в Брюсселе заседании Европейского совета".

В воскресенье днем самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что оно не подтвердилось.

Этим бортом летел экс-главред интернет-ресурса NEXTA. После посадки самолета он был задержан.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что это была спецоперация по задержанию Протасевича.

Советник Тихановской Франтишек Вечёрко сказал агентству BNS, что Белоруссия вынудила самолет изменить курс, подняв в воздух истребители МиГ-29. "Белорусский журналист Роман Протасевич летел из Афин в Вильнюс тем же рейсом, что неделю назад летела и сама Тихановская", - сказал он.

По его словам, если бы Тихановская в воскресенье тоже была в самолете, она так же была бы задержана.

"Они подняли военный истребитель МиГ-29, белорусский диспетчер указал лайнеру изменить направление и лететь в минский аэропорт якобы из-за какой-то угрозы минирования. В Минске устроили повторный досмотр пассажиров, проверяли лайнер, и когда пассажиры выходили из самолета, Протасевича задержали", - рассказал Вечёрко.

Он отметил, что Протасевича в Минске задержала криминальная полиция.

Как заявил Вечёрко, поднятие в воздух военного истребителя для перехвата пассажирского самолета нарушило все возможные правила международной гражданской авиации.

В белорусских СМИ появилась информация, что решение о посадке самолета Ryanair в Минске принимал лично президент страны Александр Лукашенко.