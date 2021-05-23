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Президент Литвы потребовал освободить задержанного экс-главреда NEXTA

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Литовский президент Гитанас Науседа потребовал освободить задержанного в воскресенье в аэропорту Минска бывшего главного редактора интернет-ресурса NEXTA Романа Протасевича.

"Я требую, чтобы белорусский режим незамедлительно освободил задержанного и позволил ему, а также всем остальным пассажирам самолета продолжить полет в Вильнюс. Я обращаюсь к союзникам по НАТО и Евросоюзу (ЕС) с призывом незамедлительно отреагировать на угрозу, которую представляет белорусский режим для международной гражданской авиации", - написал он в фейсбуке.

"Международное сообщество должно срочно принять меры, чтобы подобные инциденты не могли повториться, - заявил Науседа. - Я буду говорить об этом на начинающемся уже завтра в Брюсселе заседании Европейского совета".

В воскресенье днем самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что оно не подтвердилось.

Этим бортом летел экс-главред интернет-ресурса NEXTA. После посадки самолета он был задержан.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что это была спецоперация по задержанию Протасевича.

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Советник Тихановской Франтишек Вечёрко сказал агентству BNS, что Белоруссия вынудила самолет изменить курс, подняв в воздух истребители МиГ-29. "Белорусский журналист Роман Протасевич летел из Афин в Вильнюс тем же рейсом, что неделю назад летела и сама Тихановская", - сказал он.

По его словам, если бы Тихановская в воскресенье тоже была в самолете, она так же была бы задержана.

"Они подняли военный истребитель МиГ-29, белорусский диспетчер указал лайнеру изменить направление и лететь в минский аэропорт якобы из-за какой-то угрозы минирования. В Минске устроили повторный досмотр пассажиров, проверяли лайнер, и когда пассажиры выходили из самолета, Протасевича задержали", - рассказал Вечёрко.

Он отметил, что Протасевича в Минске задержала криминальная полиция.

Как заявил Вечёрко, поднятие в воздух военного истребителя для перехвата пассажирского самолета нарушило все возможные правила международной гражданской авиации.

В белорусских СМИ появилась информация, что решение о посадке самолета Ryanair в Минске принимал лично президент страны Александр Лукашенко.

Литва Гитанас Науседа Белоруссия NEXTA Роман Протасевич

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